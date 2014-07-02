La Multi Power Jet ofrece 5 tipos de chorro en una sola lanza pulverizadora: chorro de detergente, chorro plano de alta presión, boquilla rotativa, chorro concentrado y chorro plano ancho con reducción de la presión. La elección del chorro adecuado se efectúa fácilmente mediante un cómodo giro. Así, ya no es necesario realizar un cambio complejo de la lanza pulverizadora. Esta herramienta versátil para la casa, el jardín y el vehículo es idónea para las limpiadoras de alta presión de Kärcher de las gamas K 3 a K 5, no obstante, no es compatible con las series Smart Control, Power Control y Full Control.