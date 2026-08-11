Pistola pulverizadora, XS, Adv

Pistola pulverizadora de forma ergonómica. Gracias a su diseño compacto, esta pistola es especialmente ligera y manejable. Incluye un dispositivo de seguridad para evitar activaciones involuntarias. La pistola pulverizadora Advanced está equipada con un control remoto integrado. El volumen de hielo y la presión del chorro pueden ajustarse directamente en la pistola. Cuenta, además, con un conmutador entre «solo aire» o «aire y hielo».

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Peso (kg) 0,6
Peso (con embalaje) (kg) 0,6
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 195 x 115 x 150
Videos
Equipos compatibles
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

Información General
Karcher Panama

Karcher Panama SA
Via Porras, Calle 65 Este.
Panamá, República de Panamá.
Correo: ml-pa10-ventaspanama@karcher.com
T.: +507 8305617

Web Neutra
  • SSL Secured
© 2026 Kaercher Panama SA