Pistola pulverizadora, XS, Adv

Pistola pulverizadora de forma ergonómica. Gracias a su diseño compacto, esta pistola es especialmente ligera y manejable. Incluye un dispositivo de seguridad para evitar activaciones involuntarias. La pistola pulverizadora Advanced está equipada con un control remoto integrado. El volumen de hielo y la presión del chorro pueden ajustarse directamente en la pistola. Cuenta, además, con un conmutador entre «solo aire» o «aire y hielo».