Pistola pulverizadora, XXL, Adv

Pistola de forma ergonómica. Gracias a su diseño compacto, esta pistola es especialmente ligera y manejable. Incluye un dispositivo de seguridad para evitar activaciones involuntarias. La pistola Advanced está equipada con un control remoto integrado. El volumen de hielo y la presión del chorro pueden ajustarse directamente en la pistola. Cuenta además con un conmutador entre «solo aire» o «aire y hielo».

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Peso (kg) 0,6
Peso (con embalaje) (kg) 0,6
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 250 x 200 x 60
Videos
Equipos compatibles
Created with AI (artificial intelligence)

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Información General
Karcher Panama

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Correo: ml-pa10-ventaspanama@karcher.com
T.: +507 8305617

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