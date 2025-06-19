Prolongación de mangueras de aspiración

El filtro de cartucho permite aspirar sin necesidad de cambiarse. Apto, por ejemplo, para las aspiradoras en seco y húmedo WD 2 Plus, WD 3, KWD 1–KWD 3 de Kärcher y para las lava-aspiradoras SE 4001 y SE 4002.

La prolongación de mangueras de aspiración de 3,5 m de largo incrementa el radio de acción, aumenta la libertad de movimiento y facilita así el trabajo, especialmente en la limpieza de escaleras o en la limpieza interior de vehículos. La práctica prolongación de mangueras de aspiración es apta para todas las aspiradoras en seco y húmedo de la gama Home & Garden.

Características y ventajas
Apta para todas las aspiradoras en seco y húmedo Home & Garden de Kärcher
Ampliación del radio de acción y optimización de la libertad de movimiento (p. ej., en la limpieza interna de automóviles)
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Ancho nominal estándar (mm) 35
Color negro
Peso (kg) 0,9
Peso con embalaje incluido (kg) 1,1
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 3600 x 55 x 64
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Interior del vehículo
  • Reformas
  • Taller
  • Sala de juegos
  • Sótano
  • Garaje
  • Superficies en casa y el jardín
  • Entrada
  • Escaleras
