Recambio Home & Garden para WB 130

Para la limpieza en profundidad de superficies resistentes en el entorno de la casa: el recambio Home & Garden para el cepillo de lavado giratorio WB 130.

Elimina incluso la suciedad más resistente en cuestión de segundos: las cerdas negras del recambio Home & Garden para el cepillo de lavado giratorio WB 130 son más robustas que las transparentes del recambio universal. Ideal para la limpieza de superficies resistentes, como piedra, metal o plástico.

Características y ventajas
Cerdas negras y robustas
  • Elimina fácilmente la suciedad más resistente.
Para superficies en el exterior de la casa
  • Ideal para la limpieza de superficies resistentes, como piedra, metal y plástico.
Accesorios opcionales
  • Mayor variedad de aplicaciones para el cepillo de lavado giratorio WB 130.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color negro
Peso (kg) 0,1
Peso con embalaje incluido (kg) 0,1
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 113 x 113 x 46
Campos de aplicación
  • Puertas de garajes
  • Cubiertas (p.ej. cocheras)
  • Persianas/venecianas
Información General
Karcher Panama

Karcher Panama SA
Via Porras, Calle 65 Este.
Panamá, República de Panamá.
Correo: ml-pa10-ventaspanama@karcher.com
T.: +507 8305617

Web Neutra
  • SSL Secured
© 2025 Kaercher Panama SA