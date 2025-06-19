Sistema para aplicación de espuma Inno Foam

Sistema de aplicación de espuma con alta presión, para usar con aparatos de alta presión HD / HDS móviles y estacionarios, en tareas de limpieza y desinfección. Lanza de chorro doble con boquilla especial para aplicación de agente espumante y conmutación a chorro de alta presión para aclarados, etc. Los kits de boquillas para diferentes clases de aparatos (véanse kits de boquillas) deben pedirse por separado.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Rosca de empalme EASY!Lock
Peso (con embalaje) (kg) 2
Accesorios
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

Información General
Karcher Panama

Karcher Panama SA
Via Porras, Calle 65 Este.
Panamá, República de Panamá.
Correo: ml-pa10-ventaspanama@karcher.com
T.: +507 8305617

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