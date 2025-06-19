Con la toalla de microfibra de gran calidad puede secarse a los perros y a otras mascotas después de limpiarlos y lavarlos. La microfibra es muy absorbente y por eso resulta idónea para su uso con animales. Después de utilizarla no se forman olores y la toalla se seca rápidamente. Gracias a su tamaño de 100 × 40 cm, también es posible secar a perros grandes y a otros animales de gran tamaño.