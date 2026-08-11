Tubo de aspiración, 2x, HV y NT, DN 35, longitud de 505 mm, plástico, idóneo para: HV 1/1 Bp, NT 22/1, NT 27/1, NT 48/1, ProNT 600 L

El juego de tubos de aspiración consta de 2 tubos de aspiración de plástico de alta calidad (DN 35 y longitud de 505 mm cada uno). Para el aspirador de mano a batería HV 1/1 Bp y los aspiradores en seco y húmedo de Kärcher.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Ancho nominal estándar ( ) DN 35
Cantidad (Unidad(es)) 2
Material Plástico
Longitud (mm) 505
Color antracita
Peso (kg) 0,3
Peso (con embalaje) (kg) 0,3
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 502 x 80 x 40
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Información General
Karcher Panama

Karcher Panama SA
Via Porras, Calle 65 Este.
Panamá, República de Panamá.
Correo: ml-pa10-ventaspanama@karcher.com
T.: +507 8305617

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