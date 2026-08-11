Tubo de aspiración, 2x, NT, DN 35, longitud de 550 mm, acero inoxidable, idóneo para: NT 27/1, NT 30/1 Tact, NT 40/1 Ap, NT 48/1, NT 50/1 Tact

El juego de tubos de aspiración consta de 2 tubos de aspiración de acero inoxidable de alta calidad (DN 35 y longitud de 550 mm cada uno). Para aspiradores en seco y húmedo de Kärcher.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Ancho nominal estándar ( ) DN 35
Cantidad (Unidad(es)) 2
Material Acero inoxidable
Longitud (mm) 550
Color plata
Peso (kg) 0,6
Peso (con embalaje) (kg) 0,6
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 551 x 80 x 39
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Información General
Karcher Panama

Karcher Panama SA
Via Porras, Calle 65 Este.
Panamá, República de Panamá.
Correo: ml-pa10-ventaspanama@karcher.com
T.: +507 8305617

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