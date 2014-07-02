Tubo de aspiración, T, DN 32, longitud de 500 mm, acero, negro, adecuado para: BV 5/1, T 7/1, T 10/1, T 12/1, T 15/1, T 17/1

El tubo de aspiración de acero negro es adecuado para aspiradores en seco de Kärcher, diámetro nominal DN 32, longitud de 500 mm.

El tubo de aspiración metálico (DN 32, longitud 0,5 m) con recubrimiento de plástico negro sirve también de prolongación adicional, por ejemplo, para aspirar techos.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Ancho nominal estándar ( ) DN 32
Cantidad (Unidad(es)) 1
Material Acero
Longitud (mm) 500
Color negro
Peso (kg) 0,2
Peso (con embalaje) (kg) 0,2
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 500 x 32 x 32
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Información General
Karcher Panama

Karcher Panama SA
Via Porras, Calle 65 Este.
Panamá, República de Panamá.
Correo: ml-pa10-ventaspanama@karcher.com
T.: +507 8305617

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