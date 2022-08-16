¿Cómo y cuándo preparar para el invierno los cortacésped a batería y robots cortacésped?

Cuando el invierno ya se ha asentado en el jardín, los cortacésped a batería y robots cortacésped no deben permanecer en el exterior en ninguna circunstancia. De lo contrario, los elementos electrónicos podrían dañarse. Lo mismo se aplica al almacenamiento de baterías en invierno, así como a la estación de carga. A más tardar a finales de octubre, es el momento de trasladar los equipos a un lugar seco, es decir, preferiblemente la última vez del año que se corta el césped. Para preparar los cortacésped a batería o los robots cortacésped, la batería debe almacenarse con una carga aproximada del 75 por ciento. Información: si se cargan por completo las baterías de iones de litio, disminuye su vida útil. Idealmente las baterías se almacenan a temperaturas de entre 10 y 20 °C. Preferiblemente también deben guardarse durante el invierno en el hogar, mientras que los robots cortacésped y los cortacésped a batería se pueden guardar sin problema en cobertizos, en sótanos o en el garaje. Si la batería del robot cortacésped está integrada en el equipo, el equipo debe almacenarse en un lugar seco durante el invierno.

Además, para los robots cortacésped se aplica exactamente el mismo método de conservación que para los pequeños equipos del jardín: deben limpiarse, aunque no con una manguera ni una limpiadora de alta presión, sino preferiblemente con un trapo húmedo. De lo contrario, los elementos electrónicos del equipo podrían dañarse. Para desmontar la estación de carga, en primer lugar deben retirarse el cable y protegerse los extremos del cable mediante una lámina frente a la humedad y las heladas. Si los contactos de la estación de carga están sucios, deben limpiarse con papel de lija fino.