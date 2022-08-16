Preparar el jardín para el invierno: estos son los pasos que se deben seguir
En otoño los propietarios de jardines deben empezar a preparar su jardín para el invierno. La pregunta de cuándo debe prepararse el jardín para el invierno es fácil de responder: el período ideal es desde mediados de octubre hasta principios de noviembre. También deben aplicarse algunas medidas en el césped, los bancales, los arbustos, los árboles y setos. Asimismo, es importante almacenar correctamente los equipos de jardín durante la estación fría del año. Kärcher le cuenta cómo hacerlo.
Preparar el césped para el invierno
Quien se ocupe de que el césped supere el invierno en buen estado, en primavera disfrutará de una hierba verde y frondosa. Para ello es importante cortar el césped, a una altura de 5 a 6 centímetros. Asimismo, deben recogerse las hojas sueltas, las pequeñas ramas, el musgo y el césped cortado. Esto impide que se pudra y críe moho. Además, el césped recibe más luz y crece mejor. La mejor opción para ello es un rastrillo. Finalmente, el césped debe abonarse una última vez, ya que esto le proporcionará nutrientes importantes durante el invierno.
Controlar las plantas de patio y llevarlas a casa
Al preparar el jardín para el invierno, es necesario llevar la mayor parte de las plantas de patio al interior de la casa para que pasen allí el invierno. Muchas plantas como la lavanda, la rosa de Navidad, el chilco y el pensamiento resisten bien el invierno y pueden permanecer en el jardín durante esa época. No obstante, no deben situarse en cualquier sitio, sino en un lugar en el que estén protegidas de las inclemencias del tiempo. Las plantas de patio que pasen el invierno en el interior de la casa deberán revisarse antes para detectar enfermedades y parásitos. Si presentan alguna enfermedad o infestación, existe el riesgo de que se transmita la enfermedad o los parásitos a otras plantas, especialmente si están unas al lado de otras.
Recortar arbustos, setos y árboles
Como paso siguiente para preparar el jardín para el invierno, toca sacar el cortasetos o la podadora: se trata de podar los brotes largos y, en los árboles, de recortar las ramas enfermas o muertas. Es importante realizar esta tarea antes de la primera helada, ya que las intersecciones a continuación deben poderse volver a cerrar. Si se podan los setos, debe realizarse en forma de trapecio: desde el suelo hacia arriba, de forma que queden cada vez más estrechos. Así, los brotes de cerca del suelo reciben suficiente luz; además, y esto es decisivo en invierno, el seto también mantiene su forma, aunque se acumule mucha nieve encima.
Cuidar los bancales
Es extremadamente importante preparar los bancales de flores y hortalizas. Las plantas de jardín marchitas y muertas deben recortarse con unas tijeras de podar antes del invierno. Para enriquecer el suelo de las plantas con nutrientes, puede mezclarse con hojas y el material cortado picado. Consejo práctico: el abono orgánico y las hojas protegen a las plantas frente a las heladas.
Otras posibilidades de uso para los residuos de jardín
Los residuos de jardín, como hojas, ramas secas y ramas, antes de la llegada del invierno, pueden disponerse en uno o varios montones en el jardín y servir como refugio para diferentes animales como erizos, ratones y diferentes insectos. Asimismo, se puede elaborar un montón de compost con el césped cortado y las hojas. Con el paso del tiempo, los microorganismos y los gusanos lo transformarán en un humus rico en nutrientes. No obstante, debe tenerse en cuenta que la obtención del compost adecuado depende de la mezcla: no todos los tipos de árbol son adecuados, además, muchas hojas tienen un muy bajo contenido de nutrientes. El montón de compost debe ubicarse en una zona de semisombra y sobre un suelo abierto, es decir, no sellado. Si se tienen en cuenta estas indicaciones al preparar el jardín para el invierno, al principio de la primavera podrá obtenerse un humus fresco.
Almacenar correctamente los equipos de jardín
El almacenamiento correcto de equipos de jardín, como rastrillos, guadañas, mangueras y tijeras, así como equipos de jardín eléctricos, es importante para que mantengan su capacidad de funcionamiento. Si sigue los consejos siguientes, en primavera podrá volver a divertirse con sus herramientas.
La preparación adecuada
Básicamente, lo importante a la hora de conservar pequeños equipos de jardín es que se almacenen limpios. Por lo tanto, debe eliminarse la suciedad de palas, rastrillos y palas cuadradas con lana de acero, cepillos de alambre, boquillas o una limpiadora de alta presión. En primer lugar se elimina con un cepillo la suciedad gruesa de los equipos a motor o a baterías y a continuación se limpian con un trapo húmedo. Las limpiadoras de alta presión y otros equipos con circulación de agua deben drenarse antes de almacenarlos. Importante: en estos equipos siempre queda algo de agua, por ello, los equipos que funcionan con agua deben almacenarse de forma que queden protegidos frente a las heladas. Además, las mangueras deben vaciarse por completo, secarse y, finalmente, enrollarse, sin dobleces.
Preparar la toma de agua exterior para el invierno
Y ahora que hablamos de agua: la toma de agua exterior también debe prepararse para el invierno. Para evitar que el agua restante en las tuberías se congele y, como consecuencia, las tuberías sean permeables, se cierra el paso del agua hacia la toma de agua exterior y se abre la llave. Además, los bidones para aguas pluviales y las regaderas deben vaciarse por completo. Los primeros deben permanecer en el exterior con la válvula de salida abierta y las últimas deben almacenarse preferiblemente en el interior. Las bombas de los estanques se desconectan y se vacía el circuito de entrada y de salida. A continuación se almacenan en un lugar sin heladas durante el invierno.
Eliminar el óxido
No es ningún secreto: los equipos utilizados con frecuencia funcionan durante más tiempo si se limpian con frecuencia. Esto aún es más aplicable antes de la llegada del invierno al jardín. Para proteger los equipos frente al óxido, se siguen los pasos siguientes:
- En primer lugar se limpia la suciedad con agua y un cepillo.
- A continuación, se secan bien.
- Si ya se ha formado el óxido, este se elimina con lana de acero o cepillos de acero o de fregar.
- Finalmente se aplica aceite protector: se aplica sobre superficies rugosas y protege frente al óxido, independientemente de que haya aparecido por primera vez o haya reaparecido.
¿Dónde se deben almacenar los equipos?
Idealmente los equipos se almacenan en una caseta de jardín o en un cobertizo. Pero un garaje o un sótano también son apropiados, particularmente si en los comercios especializados se adquieren soluciones de almacenamiento especiales y sistemas de estanterías para un almacenamiento profesional. Los equipos de jardín no deben permanecer al aire libre en invierno en ninguna circunstancia. El caucho puede volverse poroso a temperaturas más bajas, el material puede deformarse, por no hablar de los sensibles elementos electrónicos de equipos como cortacésped a batería, cortasetos a batería y robots cortacésped a batería. Una vez preparados para el invierno, todavía deben tenerse en cuenta algunos aspectos más.
Instrucciones: almacenamiento de limpiadoras de alta presión a prueba de heladas
Una limpiadora de alta presión debe protegerse siempre frente a las heladas en invierno. No obstante, no siempre es posible almacenarla en una sala climatizada. En caso de fuertes heladas, las temperaturas en el cobertizo o el garaje también pueden situarse por debajo del punto de congelación. Por ello, existe el riesgo de que se congelen las pequeñas cantidades de aguas residuales en la limpiadora de alta presión. El agua se dilata al congelarse, lo que puede destruir las juntas y, en el peor de los casos, la tecnología de bombas. Para evitar los daños producidos por las heladas, se recomienda vaciar el agua residual del equipo, el accesorio y las mangueras. Nuestra recomendación: desmontar el accesorio y conectar la limpiadora de alta presión sin conexión de agua durante medio minuto, hasta que quede totalmente vacía. Si el equipo cuenta con un depósito de detergente, debe vaciarse y enjuagarse antes de almacenarlo. Para eliminar los restos de productos químicos de limpieza del sistema, el depósito se puede llenar con aprox. 0,2 litros de agua limpia. A continuación, poner brevemente el equipo en el modo de limpieza. El agua sale ahora del depósito. Una vez al año debe revisarse y limpiarse también el filtro de agua en el circuito de la limpiadora de alta presión. Puede aprovecharse ese mismo momento para realizar esa tarea.
¿Cómo y cuándo preparar para el invierno los cortacésped a batería y robots cortacésped?
Cuando el invierno ya se ha asentado en el jardín, los cortacésped a batería y robots cortacésped no deben permanecer en el exterior en ninguna circunstancia. De lo contrario, los elementos electrónicos podrían dañarse. Lo mismo se aplica al almacenamiento de baterías en invierno, así como a la estación de carga. A más tardar a finales de octubre, es el momento de trasladar los equipos a un lugar seco, es decir, preferiblemente la última vez del año que se corta el césped. Para preparar los cortacésped a batería o los robots cortacésped, la batería debe almacenarse con una carga aproximada del 75 por ciento. Información: si se cargan por completo las baterías de iones de litio, disminuye su vida útil. Idealmente las baterías se almacenan a temperaturas de entre 10 y 20 °C. Preferiblemente también deben guardarse durante el invierno en el hogar, mientras que los robots cortacésped y los cortacésped a batería se pueden guardar sin problema en cobertizos, en sótanos o en el garaje. Si la batería del robot cortacésped está integrada en el equipo, el equipo debe almacenarse en un lugar seco durante el invierno.
Además, para los robots cortacésped se aplica exactamente el mismo método de conservación que para los pequeños equipos del jardín: deben limpiarse, aunque no con una manguera ni una limpiadora de alta presión, sino preferiblemente con un trapo húmedo. De lo contrario, los elementos electrónicos del equipo podrían dañarse. Para desmontar la estación de carga, en primer lugar deben retirarse el cable y protegerse los extremos del cable mediante una lámina frente a la humedad y las heladas. Si los contactos de la estación de carga están sucios, deben limpiarse con papel de lija fino.
Preparar los muebles de jardín para el invierno
Aunque las mesas y sillas de jardín estén compuestas por materiales resistentes al invierno, como polirratán, aluminio o madera: al preparar el jardín para el invierno, deben almacenarse durante la estación fría, del mismo modo que los manteles y la tapicería de los asientos. Las estancias secas y frescas como sótanos, garajes o casetas de jardín son especialmente apropiados para ello. Solo los muebles de acero pueden permanecer en el jardín durante el invierno. Si no se dispone de espacio suficiente para almacenar los muebles en el interior, se pueden utilizar fundas protectoras especiales. Deben seguirse estos pasos:
- Limpiar los muebles de jardín y dejarlos secar.
- Fijar bien las fundas protectoras, teniendo en cuenta el viento.
- Para evitar la formación de moho, permitir la entrada de aire en los muebles.