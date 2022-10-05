Sistema de filtro de agua
El sistema de filtro de agua compacto WPC 120 UF produce agua pura con una alta calidad alimentaria constante a partir del agua del grifo. Cuatro etapas de filtrado eliminan virus y bacterias, así como las partículas más finas, mejoran el sabor del agua y retienen minerales importantes. El sistema no necesita bomba ni conexión eléctrica y se puede instalar fácilmente en cualquier hogar. Por un consumo de agua segura según tus propios estándares de calidad para toda la familia.
Tres razones para utilizar nuestro sistema de filtrado de agua WPC 120 UF
Filtrado efectivo
El potente sistema de filtro de 4 etapas elimina de manera confiable partículas como microplásticos, reduce los metales pesados y los residuos de medicamentos en el agua y retiene las bacterias y los virus. Al mismo tiempo, se retienen minerales valiosos, que son importantes para el cuerpo y mejoran el sabor del agua.
Fácil de instalar y manejar
Sin bomba, sin conexión eléctrica: el filtro de agua WPC 120 UF solo requiere una conexión de agua y algo de espacio; por ejemplo, en el armario bajo debajo del fregadero de la cocina. El accesorio de diseño para extraer el agua filtrada también se puede instalar y operar fácilmente como un grifo normal y ya está incluido en el volumen de suministro.
Fácil mantenimiento
El cambio regular del filtro es suficiente para un funcionamiento fiable. El filtro se puede quitar fácilmente con solo una vuelta. El filtro Pre-Pure solo debe cambiarse aproximadamente cada 3 a 6 meses (o después de 2500 l); los filtros Hy-Protect y Post-Protect duran hasta 12 meses (o para la filtración de 2.500 l).
Cómo funciona
Filtro Pre-Puro
En la 1.ª y 2.ª etapa, un filtro de partículas y un filtro de carbón activado eliminan grandes partículas del agua y, como resultado, prolongan la vida útil de los filtros aguas abajo.
Filtro Hy-Protect
La membrana de ultrafiltración de la tercera etapa incluso elimina partículas diminutas de hasta 0,1 micrómetros (500 veces más finas que un cabello humano) y, por lo tanto, también retiene virus y más del 99,9999 % de las bacterias.
Filtro de protección posterior
El filtro de carbón activado de la 4ª etapa de filtrado retiene cloro, residuos de medicamentos y metales pesados y mejora el sabor del agua sin afectar el contenido mineral.
¿Qué hace el filtro de agua Karcher WPC 120 UF?
El filtro de agua WPC 120 UF elimina de manera confiable los contaminantes y las partículas del agua del grifo, que incluyen: