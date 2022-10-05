Sistema de filtro de agua

El sistema de filtro de agua compacto WPC 120 UF produce agua pura con una alta calidad alimentaria constante a partir del agua del grifo. Cuatro etapas de filtrado eliminan virus y bacterias, así como las partículas más finas, mejoran el sabor del agua y retienen minerales importantes. El sistema no necesita bomba ni conexión eléctrica y se puede instalar fácilmente en cualquier hogar. Por un consumo de agua segura según tus propios estándares de calidad para toda la familia.

Tres razones para utilizar nuestro sistema de filtrado de agua WPC 120 UF

Filtrado efectivo

El potente sistema de filtro de 4 etapas elimina de manera confiable partículas como microplásticos, reduce los metales pesados ​​y los residuos de medicamentos en el agua y retiene las bacterias y los virus. Al mismo tiempo, se retienen minerales valiosos, que son importantes para el cuerpo y mejoran el sabor del agua.

Fácil de instalar y manejar

Sin bomba, sin conexión eléctrica: el filtro de agua WPC 120 UF solo requiere una conexión de agua y algo de espacio; por ejemplo, en el armario bajo debajo del fregadero de la cocina. El accesorio de diseño para extraer el agua filtrada también se puede instalar y operar fácilmente como un grifo normal y ya está incluido en el volumen de suministro.

Fácil mantenimiento

El cambio regular del filtro es suficiente para un funcionamiento fiable. El filtro se puede quitar fácilmente con solo una vuelta. El filtro Pre-Pure solo debe cambiarse aproximadamente cada 3 a 6 meses (o después de 2500 l); los filtros Hy-Protect y Post-Protect duran hasta 12 meses (o para la filtración de 2.500 l).

Cómo funciona

Filtro Pre-Puro

En la 1.ª y 2.ª etapa, un filtro de partículas y un filtro de carbón activado eliminan grandes partículas del agua y, como resultado, prolongan la vida útil de los filtros aguas abajo.

Filtro Hy-Protect

La membrana de ultrafiltración de la tercera etapa incluso elimina partículas diminutas de hasta 0,1 micrómetros (500 veces más finas que un cabello humano) y, por lo tanto, también retiene virus y más del 99,9999 % de las bacterias.

Filtro de protección posterior

El filtro de carbón activado de la 4ª etapa de filtrado retiene cloro, residuos de medicamentos y metales pesados ​​y mejora el sabor del agua sin afectar el contenido mineral.

¿Qué hace el filtro de agua Karcher WPC 120 UF?

El filtro de agua WPC 120 UF elimina de manera confiable los contaminantes y las partículas del agua del grifo, que incluyen:

virus y bacterias

Residuos de medicamentos

Clorox

Partículas y microplásticos

Metales pesados

FAQs

El sistema de filtración de agua debe instalarse en el sitio de extracción (generalmente la cocina) y operarse con agua del grifo que cumpla con los estándares mínimos de la OMS para agua potable. El sistema no es adecuado para filtrar sal o agua de pozo.

El sistema se puede conectar a todas las conexiones de agua domésticas normales de 3/8". Usando el adaptador incluido en el juego, el sistema de filtro también se puede conectar al grifo existente. No se requiere una conexión eléctrica.

El grifo incluido en el alcance del suministro solo está destinado a la extracción higiénica de agua filtrada, por ejemplo, para beber, cocinar o lavar frutas y verduras. El agua que no necesita ser filtrada, por ejemplo para lavar los platos o limpiar, puede tomarse del grifo doméstico. Esto alivia los filtros y prolonga su vida útil.

En comparación con los sistemas de ósmosis, la ultrafiltración de nuestro sistema de filtración de agua no necesita una conexión eléctrica o una instalación adicional de aguas residuales y es mucho más asequible.

Accessorios

