Sistema de filtro de agua

El sistema de filtro de agua compacto WPC 120 UF produce agua pura con una alta calidad alimentaria constante a partir del agua del grifo. Cuatro etapas de filtrado eliminan virus y bacterias, así como las partículas más finas, mejoran el sabor del agua y retienen minerales importantes. El sistema no necesita bomba ni conexión eléctrica y se puede instalar fácilmente en cualquier hogar. Por un consumo de agua segura según tus propios estándares de calidad para toda la familia.