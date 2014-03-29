Aspiradores
T 12/1 eco!efficiency
El uso de un T 12/1 eco!efficiency ahorra electricidad y costes de energía.
- un ahorro de hasta el 40 % de energía ahorra costes con un rendimiento de limpieza muy bueno a pesar del
- ahorro de energía
- El nivel sonoro extremadamente bajo (56 db(A)) permite una limpieza silenciosa durante todo el día
- El filtro permanente extrafuerte permite aspirar sin bolsas de filtro, de forma que se pueden ahorrar los costes de las bolsas de filtro.
NT 35/1 Tact
El sistema automático de limpieza del filtro Tact no solo proporciona una potencia de aspiración constante, sino también una larga vida útil del filtro.
- El filtro plegado plano se limpia por sí solo, con potentes golpes de aire selectivos. Ventaja: una vida útil del filtro mucho más larga que con los sistema de filtros convencionales.
- Por ello, el filtro tan solo debe cambiarse muy de vez en cuando, lo cual es positivo tanto para el bolsillo como para los recursos.
- De manera opcional, también se encuentra disponible el filtro plegado plano de fieltro de poliéster resistente a la descomposición y lavable, de forma que también garantiza una vida útil extremadamente larga incluso en aplicaciones en húmedo.
Puzzi 8/1, 100, 200
En caso de suciedad ligera, una sola pastilla de detergente
permite una limpieza a fondo.
- Un rendimiento de limpieza óptimo con suciedad ligera con tan solo una pastilla.
- El embalaje hidrosoluble genera menos residuos.
- Adaptación individual al problema de limpieza a través de una dosificación sencilla.
- Protección óptima de la piel gracias al embalaje de unidades individuales de las pastillas.
Puzzi 400 K
Según el problema de limpieza puede regularse el volumen pulverizado de 5,5 l/min a 1 l/min.
- Volumen pulverizado ajustable según el problema de limpieza.
- Gran ahorro de agua según el volumen pulverizado seleccionado.
- Menor contaminación por aguas residuales según el volumen pulverizado seleccionado.
- Posibilidad de volver a transitar rápidamente las superficies textiles con el uso de poco volumen pulverizado.