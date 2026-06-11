Professional

Kärcher Battery platform

Battery platform

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Kärcher High-pressure cleaners

High-pressure cleaners

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Kärcher Stationary high-pressure cleaning systems

Stationary high-pressure cleaning systems

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Kärcher Professional Vacuums

Professional Vacuums

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Kärcher Scrubber driers

Scrubber driers

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Kärcher Steam cleaners / Spray-extraction cleaners

Steam cleaners / Spray-extraction cleaners

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Kärcher Window and surface vacuum cleaner

Window and surface vacuum cleaner

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Kärcher Sweepers and vacuum sweepers

Sweepers and vacuum sweepers

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Kärcher Industrial Extraction Solutions

Industrial Extraction Solutions

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Kärcher Dry ice cleaning

Dry ice cleaning

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Kärcher Stationary high-pressure cleaners

Stationary high-pressure cleaners

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Kärcher Ultra-high-pressure cleaning systems

Ultra-high-pressure cleaning systems

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Kärcher Manual Tools

Manual Tools

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Kärcher Professional Air Purifier

Professional Air Purifier

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Kärcher Outdoor Power Equipment

Outdoor Power Equipment

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Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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Kärcher Inc.
Karcher Center Manila
8006 ECH Plaza
Dr. A. Santos Ave., Brgy. BF Homes
Sucat, Paranaque City
1720 Philippines

 
W: www.karcher.com.ph
E: info.ak-ph@karcher.com

Home & Garden Product Inquiry:

+63 917 633 1448

Professional Product Inquiry:

+63 917 714 3424

Manila Service Inquiry:

+63 917 622 5652

Cebu Sales & Service:

+63 917 630 1785 | + 63 917 630 1796

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