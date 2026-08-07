1-litrowy pojemnik do lancy pianowej advanced

Dodatkowy pojemnik 1 l na środek czyszczący do szybkiej wymiany środka czyszczącego (do lancy pianowej 2.112-017.0 oraz 2.112-018.0).

Specyfikacja

Dane techniczne

Gwint przyłącza M22 x 1,5
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
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