2-litrowa butelka na RM do pianownicy DUO Advanced
Dodatkowy dwulitrowy zbiornik umożliwia szybką wymianę detergentu w lancach pianowych Kärcher Basic, Advanced i DUO Advanced.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,2
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
- Lanca do piany DUO Advanced TR, 700 l/h - 800 l/h
- Lanca do piany DUO Advanced TR, 900 l/h - 2500 l/h
- Lanca do piany TR 400-600 L/H, 400 l/h - 600 l/h
- Lanca pianowa Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h
- Lanca pianowa Basic 1, 350 l/h - 600 l/h
- Lanca pianowa Basic 2, 700 l/h - 800 l/h
- Lanca pianowa Basic 3, 900 l/h - 2500 l/h