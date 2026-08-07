Adapter 3 M22IG-TR22AG

Adapter 3 do łączenia starego pistoletu z nową lancą spryskującą oraz nowym serwo regulatorem

Specyfikacja

Dane techniczne

Temperatura (°C) maks. 155
Ciśnienie maksymalne (bar) 300
Gwint przyłącza EASY!Lock
Waga z opakowaniem (kg) 0,2
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