Adapter 7 M18IG-TR20AG

Adapter 7 do łączenia starej lancy spryskującej z nową dyszą

Specyfikacja

Dane techniczne

Temperatura (°C) maks. 155
Ciśnienie maksymalne (bar) 300
Gwint przyłącza EASY!Lock
Waga z opakowaniem (kg) 0,2
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