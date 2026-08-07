Adapter 9 TR do łączenia węży EASY!Lock

Adapter do łączenia węży wysokociśnieniowych EASY!Lock. Wykonany z mosiądzu, pokryty gumą.

Mosiężne podwójne złącze do łączenia i przedłużania węży wysokociśnieniowych. Z gumowym zabezpieczeniem. Złącze: 2x EASY!Lock

Specyfikacja

Dane techniczne

Temperatura (°C) maks. 155
Ciśnienie maksymalne (bar) 300
Gwint przyłącza EASY!Lock
Waga z opakowaniem (kg) 0,2
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne