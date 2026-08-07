Adapter do myjek do powierzchni oraz kontrolerów Servo Control

Do mocowania dysz wyskociśnieniowej i elementów wyposażenia bezpośrednio na pistolecie wysokociśnieniowym (z gwintem jak w dyszy) – 1 x M 22 x 1.5/1 x M 18 x 1.5.

Do mocowania dysz wyskociśnieniowej i elementów wyposażenia bezpośrednio na pistolecie wysokociśnieniowym (z gwintem jak w dyszy) – 1 x M 22 x 1.5/1 x M 18 x 1.5.

Specyfikacja

Dane techniczne

Gwint przyłącza EASY!Lock
Waga z opakowaniem (kg) 0,3
Kompatybilne urządzenia
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