Adapter do pomp (osiowych/rotacyjnych), G1
Adapter przyłączeniowy PerfectConnect (osiowy/promieniowy) łączy pompy Kärcher z gwintem wewnętrznym G1 z przyłączami wody i akcesoriami innych producentów, a także ze starszymi akcesoriami Kärcher.
Za pomocą adaptera pompę z gwintem wewnętrznym można szybko i bezpiecznie podłączyć do przyłącza wody z gwintem wewnętrznym – po stronie ssącej lub tłocznej. Idealny do gwintów przyłączeniowych G1 (33,3 mm) do G1 (33,3 mm). Po jednej stronie adaptera znajduje się standardowy gwint G1 z osiowym rozwiązaniem uszczelniającym (numer seryjny [2] na produkcie); po drugiej stronie znajduje się standardowy gwint G1 z promieniowym rozwiązaniem uszczelniającym (numer seryjny [1] na produkcie). Promieniowe rozwiązanie uszczelniające PerfectConnect zapewniane przez akcesoria BP zapewnia wyjątkowo łatwy montaż i wysoce niezawodne uszczelnienie, które gwarantuje bezproblemowe działanie pompy. Dzięki temu akcesoria innych producentów, a także starsze akcesoria Kärcher [numer seryjny [2]) mogą być podłączane do pomp Kärcher z promieniowym rozwiązaniem uszczelniającym [numer seryjny [1]). Ponadto promieniowe akcesoria uszczelniające z serii PerfectConnect firmy Kärcher (numer seryjny [1]) można podłączyć do wszystkich konwencjonalnych pomp osiowych (numer seryjny [2]).
Cechy i zalety
Adapter przyłączeniowy
- Szybkie łączenie przyłącza wody z pompą (wewnętrzne gwinty po bydwu stronach)
Zoptymalizowany gwint przyłącza
- Bezpieczne uszczelnienie adaptera bez użycia taśmy uszczelniającej.
Instalacja bez potrzeby użycia narzędzi
- Łączenie bez użycia narzędzi
Specyfikacja
Dane techniczne
|Średnica gwintu
|G1
|Kolor
|czarny
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|36 x 72 x 36
Wyposażenie
- Akcesorium z linii Kärcher PerfectConnect
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Do zasysania wody z beczek, zbiorników czy z oczek wodnych.
- Do nawadniania ogrodów z beczek, zbiorników na deszczówkę i studni.
- Doprowadza wodę do toalet i pralek.