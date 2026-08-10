Za pomocą adaptera pompę z gwintem wewnętrznym można szybko i bezpiecznie podłączyć do przyłącza wody z gwintem wewnętrznym – po stronie ssącej lub tłocznej. Idealny do gwintów przyłączeniowych G1 (33,3 mm) do G1 (33,3 mm). Po jednej stronie adaptera znajduje się standardowy gwint G1 z osiowym rozwiązaniem uszczelniającym (numer seryjny [2] na produkcie); po drugiej stronie znajduje się standardowy gwint G1 z promieniowym rozwiązaniem uszczelniającym (numer seryjny [1] na produkcie). Promieniowe rozwiązanie uszczelniające PerfectConnect zapewniane przez akcesoria BP zapewnia wyjątkowo łatwy montaż i wysoce niezawodne uszczelnienie, które gwarantuje bezproblemowe działanie pompy. Dzięki temu akcesoria innych producentów, a także starsze akcesoria Kärcher [numer seryjny [2]) mogą być podłączane do pomp Kärcher z promieniowym rozwiązaniem uszczelniającym [numer seryjny [1]). Ponadto promieniowe akcesoria uszczelniające z serii PerfectConnect firmy Kärcher (numer seryjny [1]) można podłączyć do wszystkich konwencjonalnych pomp osiowych (numer seryjny [2]).