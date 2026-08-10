Adapter można wykorzystać do podłączania pomp (połączenie podciśnieniowe) po stronie ssącej do niegwintowanych rur PE 1" — idealny do używania wody z alternatywnych źródeł — takich jak cysterny i studnie — do pralki, spłukiwania toalet, podlewania ogrodu itp. Zewnętrznego gwintu G1 można użyć do podłączania dostępnych na rynku zestawów do zasysania wyposażonych w gwint przyłączeniowy G1. Promieniowe rozwiązanie uszczelniające PerfectConnect zapewniane przez akcesoria BP oznacza, że można je wyjątkowo łatwo łączyć i oferują wysoce niezawodne uszczelnienie, aby zapewnić bezproblemową pracę pomp.