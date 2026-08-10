Adapter do rur doprowadzających 1" (25 mm), PerfectConnect
Adapter do łączenia pomp z rurami doprowadzającymi wodę. G1 (33,3 mm), zewnętrzny gwint, kompatybilny z rurami PE o średnicy 1".
Adapter można wykorzystać do podłączania pomp (połączenie podciśnieniowe) po stronie ssącej do niegwintowanych rur PE 1" — idealny do używania wody z alternatywnych źródeł — takich jak cysterny i studnie — do pralki, spłukiwania toalet, podlewania ogrodu itp. Zewnętrznego gwintu G1 można użyć do podłączania dostępnych na rynku zestawów do zasysania wyposażonych w gwint przyłączeniowy G1. Promieniowe rozwiązanie uszczelniające PerfectConnect zapewniane przez akcesoria BP oznacza, że można je wyjątkowo łatwo łączyć i oferują wysoce niezawodne uszczelnienie, aby zapewnić bezproblemową pracę pomp.
Cechy i zalety
Do łączenia rur o średnicy 1"
- Beznarzędziowe łączenie domowej pompy z rurami o średnicy 1"
Specyfikacja
Dane techniczne
|Średnica gwintu
|G1
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|54 x 72 x 54
Wyposażenie
- Akcesorium z linii Kärcher PerfectConnect
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Do zasysania wody z beczek, zbiorników czy z oczek wodnych.