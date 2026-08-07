Adapter niskociśnieniowy do lanc teleskopowych

Adapter niskociśnieniowy do lanc teleskopowych składający się z zaworu kulowego do beznarzędziowej instalacji na lancach teleskopowych. Idealny do zastosowań z wysokociśnieniowymi szczotkami obrotowymi.

Specyfikacja

Dane techniczne

Temperatura doprowadzanej wody (°C) maks. 40
Gwint przyłącza M 22
Waga z opakowaniem (kg) 0,9

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Zastosowania
  • Idealna do czyszczenia elewacji i paneli fotowoltaicznych