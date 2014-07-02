Adapter przyłączeniowy 2-kierunkowy do pomp, G1

Za pomocą adaptera 2-kierunkowego pompę z gwintem wewnętrznym można szybko i bezpiecznie podłączyć do dwóch przyłączy wody.

Za pomocą adaptera przyłączeniowego 2-kierunkowego pompę z gwintem wewnętrznym można szybko i bezpiecznie podłączyć do dwóch przyłączy wody z gwintem wewnętrznym oraz można elastycznie używać z jednym lub dwoma aktywnymi wylotami. Oba wyloty mogą być umieszczone po bokach lub jeden z nich może być umieszczony z boku, a drugi skierowany do góry. Gwint przyłączeniowy: G1 (33,3 mm) do G1 (33,3 mm).

Cechy i zalety
Dwukierunkowy adapter przyłączeniowy
  • Szybkie podłączanie przyłączy wody z gwintem wewnętrznym do pomp z gwintem wewnętrznym. Do używania jednego lub dwóch aktywnych wyjść. Zestaw zawiera zaślepkę.
Elastyczna instalacja
  • Optymalne dopasowanie podłączonych węży i linii.
Instalacja bez potrzeby użycia narzędzi.
  • Łączenie bez użycia narzędzi
Zoptymalizowany gwint przyłącza
  • Bezpieczne uszczelnienie adaptera bez użycia taśmy uszczelniającej.
Specyfikacja

Dane techniczne

Rozmiary 1" do 1"
Średnica gwintu G1
Średnica 1″
Kolor czarny
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 80 x 128 x 40

Wyposażenie

  • Akcesorium z linii Kärcher PerfectConnect
Zastosowania
  • Do zasysania wody z beczek, zbiorników czy z oczek wodnych.
  • Do nawadniania ogrodów z beczek, zbiorników na deszczówkę i studni.
  • Doprowadza wodę do toalet i pralek.