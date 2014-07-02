Za pomocą adaptera przyłączeniowego 2-kierunkowego pompę z gwintem wewnętrznym można szybko i bezpiecznie podłączyć do dwóch przyłączy wody z gwintem wewnętrznym oraz można elastycznie używać z jednym lub dwoma aktywnymi wylotami. Oba wyloty mogą być umieszczone po bokach lub jeden z nich może być umieszczony z boku, a drugi skierowany do góry. Gwint przyłączeniowy: G1 (33,3 mm) do G1 (33,3 mm).