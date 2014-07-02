Adapter przyłączeniowy 2-kierunkowy do pomp, G1
Za pomocą adaptera 2-kierunkowego pompę z gwintem wewnętrznym można szybko i bezpiecznie podłączyć do dwóch przyłączy wody.
Za pomocą adaptera przyłączeniowego 2-kierunkowego pompę z gwintem wewnętrznym można szybko i bezpiecznie podłączyć do dwóch przyłączy wody z gwintem wewnętrznym oraz można elastycznie używać z jednym lub dwoma aktywnymi wylotami. Oba wyloty mogą być umieszczone po bokach lub jeden z nich może być umieszczony z boku, a drugi skierowany do góry. Gwint przyłączeniowy: G1 (33,3 mm) do G1 (33,3 mm).
Cechy i zalety
Dwukierunkowy adapter przyłączeniowy
- Szybkie podłączanie przyłączy wody z gwintem wewnętrznym do pomp z gwintem wewnętrznym. Do używania jednego lub dwóch aktywnych wyjść. Zestaw zawiera zaślepkę.
Elastyczna instalacja
- Optymalne dopasowanie podłączonych węży i linii.
Instalacja bez potrzeby użycia narzędzi.
- Łączenie bez użycia narzędzi
Zoptymalizowany gwint przyłącza
- Bezpieczne uszczelnienie adaptera bez użycia taśmy uszczelniającej.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rozmiary
|1" do 1"
|Średnica gwintu
|G1
|Średnica
|1″
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|80 x 128 x 40
Wyposażenie
- Akcesorium z linii Kärcher PerfectConnect
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Do zasysania wody z beczek, zbiorników czy z oczek wodnych.
- Do nawadniania ogrodów z beczek, zbiorników na deszczówkę i studni.
- Doprowadza wodę do toalet i pralek.