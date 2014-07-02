Adapter przyłączeniowy

Za pomocą adaptera pompę z gwintem wewnętrznym można szybko i bezpiecznie podłączyć do przyłącza wody.

Za pomocą adaptera można szybko i bezpiecznie podłączyć pompę z gwintem wewnętrznym do przyłącza wody z gwintem wewnętrznym. Gwint przyłączeniowy: G1 (33,3 mm) do G1 (33,3 mm).

Cechy i zalety
Adapter do podłączania
  • Szybkie łączenie przyłącza wody z pompą (wewnętrzne gwinty po bydwu stronach)
Zoptymalizowany gwint przyłącza
  • Bezpieczne uszczelnienie adaptera bez użycia taśmy uszczelniającej.
Instalacja bez potrzeby użycia narzędzi.
  • Łączenie bez użycia narzędzi
Specyfikacja

Dane techniczne

Rozmiary 1" do 1"
Średnica gwintu G1
Średnica 1″
Kolor czarny
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 35 x 75 x 35

Wyposażenie

  • Akcesorium z linii Kärcher PerfectConnect
Zastosowania
  • Do zasysania wody z beczek, zbiorników czy z oczek wodnych.
  • Do nawadniania ogrodów z beczek, zbiorników na deszczówkę i studni.
  • Doprowadza wodę do toalet i pralek.