Adapter przyłączeniowy
Za pomocą adaptera pompę z gwintem wewnętrznym można szybko i bezpiecznie podłączyć do przyłącza wody.
Za pomocą adaptera można szybko i bezpiecznie podłączyć pompę z gwintem wewnętrznym do przyłącza wody z gwintem wewnętrznym. Gwint przyłączeniowy: G1 (33,3 mm) do G1 (33,3 mm).
Cechy i zalety
Adapter do podłączania
- Szybkie łączenie przyłącza wody z pompą (wewnętrzne gwinty po bydwu stronach)
Zoptymalizowany gwint przyłącza
- Bezpieczne uszczelnienie adaptera bez użycia taśmy uszczelniającej.
Instalacja bez potrzeby użycia narzędzi.
- Łączenie bez użycia narzędzi
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rozmiary
|1" do 1"
|Średnica gwintu
|G1
|Średnica
|1″
|Kolor
|czarny
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|35 x 75 x 35
Wyposażenie
- Akcesorium z linii Kärcher PerfectConnect
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Do zasysania wody z beczek, zbiorników czy z oczek wodnych.
- Do nawadniania ogrodów z beczek, zbiorników na deszczówkę i studni.
- Doprowadza wodę do toalet i pralek.