Adapter RPV

Większa wydajność czyszczenia systemów czyszczenia suchym lodem: Specjalny adapter do otwierania zaworu ciśnienia resztkowego (RPV) butli CO2.

Ten specjalny adapter umożliwia intensywne czyszczenie za pomocą systemów Kärcher do czyszczenia suchym lodem w procesie Liquid-to-Pellet (od cieczy do peletu), również przy użyciu butli CO2. Podczas gdy zawory ciśnienia resztkowego ograniczają ilość CO2 i mogą zmniejszyć wydajność czyszczenia, adapter zapewnia nieustanny przepływ niezbędnej ilości CO2 do urządzenia. W ten sposób można zwiększyć wydajność czyszczenia.

Specyfikacja

Dane techniczne

Waga z opakowaniem (kg) 0,5

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