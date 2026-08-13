Adapter RPV
Większa wydajność czyszczenia systemów czyszczenia suchym lodem: Specjalny adapter do otwierania zaworu ciśnienia resztkowego (RPV) butli CO2.
Ten specjalny adapter umożliwia intensywne czyszczenie za pomocą systemów Kärcher do czyszczenia suchym lodem w procesie Liquid-to-Pellet (od cieczy do peletu), również przy użyciu butli CO2. Podczas gdy zawory ciśnienia resztkowego ograniczają ilość CO2 i mogą zmniejszyć wydajność czyszczenia, adapter zapewnia nieustanny przepływ niezbędnej ilości CO2 do urządzenia. W ten sposób można zwiększyć wydajność czyszczenia.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,5
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