Adapter rury wydechowej 76x157mm D199
Dysza wylotowa spalin (przyłącze owalne, średnica 157 mm) do podłączenia do urządzenia wysokociśnieniowego z podgrzewaniem wody. Z przerywaczem ciągu do podłączenia rury spalinowej. Do rur spalinowych o średnicy do 200 mm.
Ten adapter rury wydechowej został specjalnie zaprojektowany do podłączenia do urządzeń wysokociśnieniowych z podgrzewaniem wody. Owalne przyłącze o wymiarach 76 × 157 milimetrów i całkowitej średnicy 199 milimetrów zapewnia bezpieczne i wydajne odprowadzanie spalin z urządzenia. Zintegrowany przerywacz ciągu umożliwia profesjonalne i bezpieczne podłączenie rury wydechowej, zapobiega przepływowi wstecznemu i przyczynia się do optymalnego funkcjonowania systemu gorącej wody.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Średnica (mm)
|200
|Waga z opakowaniem (kg)
|2,1
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Do podłączania systemów odprowadzania spalin do stacjonarnego urządzenia wysokociśnieniowego z podgrzewaniem wody