Ten adapter rury wydechowej został specjalnie zaprojektowany do podłączenia do urządzeń wysokociśnieniowych z podgrzewaniem wody. Owalne przyłącze o wymiarach 76 × 157 milimetrów i całkowitej średnicy 199 milimetrów zapewnia bezpieczne i wydajne odprowadzanie spalin z urządzenia. Zintegrowany przerywacz ciągu umożliwia profesjonalne i bezpieczne podłączenie rury wydechowej, zapobiega przepływowi wstecznemu i przyczynia się do optymalnego funkcjonowania systemu gorącej wody.