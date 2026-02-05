Adapter T

Doskonały do podłączania węży wysokociśnieniowych Kärcher Home & Garden wyposażonych w złącze Clip: Adapter węża do teleskopowej lancy spryskującej.

Adapter węża umożliwia szybkie i łatwe podłączanie teleskopowej lancy spryskującej do węża za pomocą złącza Clip (bez Quick Connect).

Cechy i zalety
Adapter do pistoletu spustowego teleskopowej lancy spryskującej i węża (bez Quick Connect)
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 131 x 28 x 35
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.