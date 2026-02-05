Adapter T
Doskonały do podłączania węży wysokociśnieniowych Kärcher Home & Garden wyposażonych w złącze Clip: Adapter węża do teleskopowej lancy spryskującej.
Adapter węża umożliwia szybkie i łatwe podłączanie teleskopowej lancy spryskującej do węża za pomocą złącza Clip (bez Quick Connect).
Cechy i zalety
Adapter do pistoletu spustowego teleskopowej lancy spryskującej i węża (bez Quick Connect)
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|131 x 28 x 35
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.