Perfekcyjne rozwiązanie dla każdego, kto jest często w podróży: Dzięki optymalnie dopasowanym akcesoriom zestawu Adventure Box sprzęt do aktywności na świeżym powietrzu może być wyczyszczony w każdym miejscu. Uniwersalna szczotka, którą podłącza się do pistoletu spryskującego, wzrusza uporczywy brud za pomocą miękkiego włosia i go spłukuje. Za pomocą węża ssącego można również użyć alternatywnych źródeł wody, takich jak studnie lub pojemniki z wodą. Ponadto akcesoria można przechowywać w praktycznej skrzynce, którą można podłączyć do myjki ciśnieniowej.