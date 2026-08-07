Adventure Box
Dzięki optymalnie dopasowanym akcesoriom zestawu Adventure Box ekspresowe czyszczenie sprzętu do aktywności na świeżym powietrzu, przed włożeniem do samochodu, przestaje być problemem.
Perfekcyjne rozwiązanie dla każdego, kto jest często w podróży: Dzięki optymalnie dopasowanym akcesoriom zestawu Adventure Box sprzęt do aktywności na świeżym powietrzu może być wyczyszczony w każdym miejscu. Uniwersalna szczotka, którą podłącza się do pistoletu spryskującego, wzrusza uporczywy brud za pomocą miękkiego włosia i go spłukuje. Za pomocą węża ssącego można również użyć alternatywnych źródeł wody, takich jak studnie lub pojemniki z wodą. Ponadto akcesoria można przechowywać w praktycznej skrzynce, którą można podłączyć do myjki ciśnieniowej.
Cechy i zalety
Skrzynka z akcesoriami
- Można podłączyć u dołu, aby wszystko było bezpiecznie przechowywane.
Szczotka uniwersalna
- Usuwa oporny brud.
Wąż ssący
- Do stosowania alternatywnych źródeł wody, takich jak studnie lub zbiorniki.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,6
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,8
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|229 x 221 x 108
Zakres dostawy
- Skrzynka na akcesoria
- Szczotka uniwersalna
- Wąż do zasysania wody
Wideo
Zastosowania
- Buty
- Wózki spacerowe
- Namioty
- Rowery