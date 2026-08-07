Adventure Box

Dzięki optymalnie dopasowanym akcesoriom zestawu Adventure Box ekspresowe czyszczenie sprzętu do aktywności na świeżym powietrzu, przed włożeniem do samochodu, przestaje być problemem.

Perfekcyjne rozwiązanie dla każdego, kto jest często w podróży: Dzięki optymalnie dopasowanym akcesoriom zestawu Adventure Box sprzęt do aktywności na świeżym powietrzu może być wyczyszczony w każdym miejscu. Uniwersalna szczotka, którą podłącza się do pistoletu spryskującego, wzrusza uporczywy brud za pomocą miękkiego włosia i go spłukuje. Za pomocą węża ssącego można również użyć alternatywnych źródeł wody, takich jak studnie lub pojemniki z wodą. Ponadto akcesoria można przechowywać w praktycznej skrzynce, którą można podłączyć do myjki ciśnieniowej.

Cechy i zalety
Skrzynka z akcesoriami
  • Można podłączyć u dołu, aby wszystko było bezpiecznie przechowywane.
Szczotka uniwersalna
  • Usuwa oporny brud.
Wąż ssący
  • Do stosowania alternatywnych źródeł wody, takich jak studnie lub zbiorniki.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 0,6
Waga z opakowaniem (kg) 0,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 229 x 221 x 108

Zakres dostawy

  • Skrzynka na akcesoria
  • Szczotka uniwersalna
  • Wąż do zasysania wody

Wideo

Zastosowania
  • Buty
  • Wózki spacerowe
  • Namioty
  • Rowery