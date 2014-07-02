Akcesorium do bezdotykowego przełączania między strumieniami
Do bezdotykowego przełączania strumienia punktowego na płaski. Przy pomocy nakrętki radełkowej uzyskuje się zasysanie środka czyszczącego pod niskim ciśnieniem. Bez dysz.
Do bezdotykowego przełączania strumienia punktowego na płaski. Przy pomocy nakrętki radełkowej uzyskuje się zasysanie środka czyszczącego pod niskim ciśnieniem. Bez dysz (właściwe dla danego urządzenia dysze Power firmy Kärcher należy zamówić oddzielnie).
Specyfikacja
Dane techniczne
|Gwint przyłącza
|M22 x 1,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,2
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/23-4 S
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- HD 10/25-4 S Classic
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- HD 17/14-4 SX Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp (wersja bez akumulatorów i ładowarki)
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
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- HD 5/11 P Plus
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- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
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- HD 5/13 C Plus + FR Classic
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 C Plus + FR Classic
- HD 5/15 C Power Control
- HD 5/15 CX
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- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 C Plus + FR
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/15-4 MX Plus Classic
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- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/15 G
- HD 9/18-4 M ST Classic
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- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 M eB
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- HDS 10/21-4 MXA eB
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- HDS 12/18-4SXA
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- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/11 UX Plus
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- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 U Plus
- HDS 5/15 UX
- HDS 5/15 UX Plus
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/14-4 CX
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/12-4 M
- HDS 7/12-4 MX
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 7/16 CXA
- HDS 8/17 C
- HDS 8/17 CX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/18-4 M
- HDS 9/17-4 C
- HDS 9/17-4 C Classic
- HDS 9/17-4 CXA
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS 9/20-4 MXA
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- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
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- HG 64
- ProHD 400
- ProHD 800 Plus
Urządzenia archiwalne
- HD 10/15-4 Cage F
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- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/21-4 Cage
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SX Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
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- HD 10/23-4S
- HD 10/25-4 Cage Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 1000 SI
- HD 1050 B
- HD 1050 DE
- HD 13/18 S Plus *EU II
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SX Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 5/11 C
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C + FR *EU
- HD 5/15 C Plus *EU
- HD 5/15 CX Plus *EU
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 C Plus Promo
- HD 6/15 CX Plus
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- HD 6/16-4 M Plus
- HD 6/16-4 MX Plus
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- HD 7/18 C Plus
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- HD 7/18-4 M Plus
- HD 7/18-4 MX Plus
- HD 7/20 G Classic
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- HDS 5/15 UX
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- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/14-4 CX
- HDS 695-4 MX Eco
- HDS 7/12-4 M
- HDS 7/12-4MX
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
- HDS 8/17 C
- HDS 8/17 CX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 C Classic
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/18-4 M
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- HDS 801
- HDS 801 B
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- HDS 9/18-4 MX
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