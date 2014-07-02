Akcesorium do bezdotykowego przełączania między strumieniami

Do bezdotykowego przełączania strumienia punktowego na płaski. Przy pomocy nakrętki radełkowej uzyskuje się zasysanie środka czyszczącego pod niskim ciśnieniem. Bez dysz.

Do bezdotykowego przełączania strumienia punktowego na płaski. Przy pomocy nakrętki radełkowej uzyskuje się zasysanie środka czyszczącego pod niskim ciśnieniem. Bez dysz (właściwe dla danego urządzenia dysze Power firmy Kärcher należy zamówić oddzielnie).

Specyfikacja

Dane techniczne

Gwint przyłącza M22 x 1,5
Waga z opakowaniem (kg) 0,2
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