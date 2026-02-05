Akumulator do VC 4 Cordless
Dłuższy czas pracy podczas sprzątania: wymienny akumulator do wszystkich wariantów odkurzaczy VC 4 Cordless myHome wydłuża czas pracy o 30 minut bez potrzeby zatrzymywania się w celu naładowania.
Dzięki akumulatorowi litowo-jonowemu wszystkie warianty bezprzewodowego odkurzacza VC 4 myHome mogą być używane do 30 minut dłużej bez potrzeby zatrzymywania się w celu naładowania. Wystarczy wymienić akumulator w urządzeniu, aby znowu było gotowe do pracy. Po zakończeniu pracy wymienny akumulator można ładować w urządzeniu.
Cechy i zalety
Wydajne ogniwo litowo-jonowe
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,4
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,5
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|146 x 62 x 43