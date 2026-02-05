Akumulator do VC 4 Cordless

Dłuższy czas pracy podczas sprzątania: wymienny akumulator do wszystkich wariantów odkurzaczy VC 4 Cordless myHome wydłuża czas pracy o 30 minut bez potrzeby zatrzymywania się w celu naładowania.

Dzięki akumulatorowi litowo-jonowemu wszystkie warianty bezprzewodowego odkurzacza VC 4 myHome mogą być używane do 30 minut dłużej bez potrzeby zatrzymywania się w celu naładowania. Wystarczy wymienić akumulator w urządzeniu, aby znowu było gotowe do pracy. Po zakończeniu pracy wymienny akumulator można ładować w urządzeniu. 

Cechy i zalety
Wydajne ogniwo litowo-jonowe
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 0,4
Waga z opakowaniem (kg) 0,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 146 x 62 x 43