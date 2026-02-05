Dzięki akumulatorowi litowo-jonowemu wszystkie warianty bezprzewodowego odkurzacza VC 4 myHome mogą być używane do 30 minut dłużej bez potrzeby zatrzymywania się w celu naładowania. Wystarczy wymienić akumulator w urządzeniu, aby znowu było gotowe do pracy. Po zakończeniu pracy wymienny akumulator można ładować w urządzeniu.