Akumulator do VC 6/7 Cordless
Aby odkurzanie było dokładne, a jednocześnie relaksujące: ten wymienny akumulator zapewnia 50 minut dodatkowego czasu pracy dla wszystkich odkurzaczy bezprzewodowych z serii VC 6 Cordless ourFamily, VC 7 Cordless yourMax i VC 7 Signature Line.
Wydajny wymienny akumulator litowo-jonowy do wszystkich modeli odkurzaczy VC 6 Cordless ourFamily, VC 7 Cordless yourMax i VC 7 Signature Line może wydłużyć czas pracy nawet o 50 minut bez potrzeby zatrzymywania się w celu naładowania. Jeśli pierwszy akumulator się rozładuje, można go szybko i łatwo wyjąć za pomocą 2 przycisków, a następnie włożyć nowy akumulator. Dzięki temu można od razu wrócić do odkurzania. 3-stopniowy wyświetlacz LED informuje o poziomie naładowania. Praktyczność i wygoda: wymienny akumulator można ładować oddzielnie, co oznacza, że każda przerwa w pracy jest krótka.
Cechy i zalety
3-stopniowy wyświetlacz LED pokazuje aktualny stan naładowania urządzenia.
Ładowanie jest możliwe niezależnie od miejsca przechowywania urządzenia.
Wydajne ogniwo litowo-jonowe
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|Biała
|Waga (kg)
|0,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|149 x 83 x 49