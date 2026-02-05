Wydajny wymienny akumulator litowo-jonowy do wszystkich modeli odkurzaczy VC 6 Cordless ourFamily, VC 7 Cordless yourMax i VC 7 Signature Line może wydłużyć czas pracy nawet o 50 minut bez potrzeby zatrzymywania się w celu naładowania. Jeśli pierwszy akumulator się rozładuje, można go szybko i łatwo wyjąć za pomocą 2 przycisków, a następnie włożyć nowy akumulator. Dzięki temu można od razu wrócić do odkurzania. 3-stopniowy wyświetlacz LED informuje o poziomie naładowania. Praktyczność i wygoda: wymienny akumulator można ładować oddzielnie, co oznacza, że każda przerwa w pracy jest krótka.