Akumulator do VC 6/7 Cordless

Aby odkurzanie było dokładne, a jednocześnie relaksujące: ten wymienny akumulator zapewnia 50 minut dodatkowego czasu pracy dla wszystkich odkurzaczy bezprzewodowych z serii VC 6 Cordless ourFamily, VC 7 Cordless yourMax i VC 7 Signature Line.

Wydajny wymienny akumulator litowo-jonowy do wszystkich modeli odkurzaczy VC 6 Cordless ourFamily, VC 7 Cordless yourMax i VC 7 Signature Line może wydłużyć czas pracy nawet o 50 minut bez potrzeby zatrzymywania się w celu naładowania. Jeśli pierwszy akumulator się rozładuje, można go szybko i łatwo wyjąć za pomocą 2 przycisków, a następnie włożyć nowy akumulator. Dzięki temu można od razu wrócić do odkurzania. 3-stopniowy wyświetlacz LED informuje o poziomie naładowania. Praktyczność i wygoda: wymienny akumulator można ładować oddzielnie, co oznacza, że każda przerwa w pracy jest krótka.

Cechy i zalety
3-stopniowy wyświetlacz LED pokazuje aktualny stan naładowania urządzenia.
Ładowanie jest możliwe niezależnie od miejsca przechowywania urządzenia.
Wydajne ogniwo litowo-jonowe
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor Biała
Waga (kg) 0,5
Waga z opakowaniem (kg) 0,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 149 x 83 x 49