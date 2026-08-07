Automatyczny bęben na wąż do urządzeń HDS C
Kompletny zestaw automatycznego bębna do węża do urządzeń HDS w klasie kompaktowej. Prosta instalacja zapewniająca dostęp do wszystkich funkcji urządzenia. Oferuje maksymalną wygodę podczas zwijania i rozwijania węża wysokociśnieniowego. Zestaw zawiera: Automatyczny bęben do węża, wąż wysokociśnieniowy oraz wszystkie elementy złączne.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga z opakowaniem (kg)
|30
Zakres dostawy
- Bęben na wąż
- Wąż wysokociśnieniowy i przyłączeniowy