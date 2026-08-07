Automatyczny bęben na wąż do urządzeń HDS M/S
Kompletny automatyczny bęben na wąż HP do montażu w HDS klasy średniej i super. Łatwy w montażu, zdejmowany na czas transportu.
W skład zestawu wchodzą: automatyczny bęben, wąż HP oraz wszystkie przyłącza.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga z opakowaniem (kg)
|32,5
Zakres dostawy
- Bęben na wąż
- Wąż wysokociśnieniowy i przyłączeniowy
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.