Automatyczny bęben na wąż do urządzeń HDS M/S

Kompletny automatyczny bęben na wąż HP do montażu w HDS klasy średniej i super. Łatwy w montażu, zdejmowany na czas transportu.

W skład zestawu wchodzą: automatyczny bęben, wąż HP oraz wszystkie przyłącza.

Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga z opakowaniem (kg) 32,5

Zakres dostawy

  • Bęben na wąż
  • Wąż wysokociśnieniowy i przyłączeniowy
Części zamienne

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