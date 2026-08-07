Automatyczny bęben na wąż, lakierowany, 20 m

Do montażu na ścianie, z uchwytem obrotowym (stal szlachetna) bez węża wysokociśnieniowego w zestawie. Gwarantuje bezpieczne przechowywanie węża, łatwe zwijanie i rozwijanie.

Automatyczny bęben do węża z trwałego plastiku. Malowany wspornik stalowy. Odpowiedni do węża wysokociśnieniowego o długości 20 m.

Specyfikacja

Dane techniczne

Długość (m) 20
Temperatura (°C) maks. 155
Ciśnienie maksymalne (bar) 250
Kolor czarny
Waga z opakowaniem (kg) 11,2

Zakres dostawy

  • Bęben na wąż
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