Automatyczny bęben na wąż, lakierowany na kolor bazaltowo-szary, 20 m

Automatyczne bębny do węży zapewniające najwyższy poziom bezpieczeństwa i wygody do zwijania i rozwijania węży wysokociśnieniowych. Na przykład: nr produktu 6.110-011.0 (ID 8, 20 m, 315 barów) lub nr produktu 6.110-028.0 (ID 8, 20 m, 400 barów Longlife).

Specyfikacja

Dane techniczne

Długość (m) 20
Temperatura (°C) maks. 130
Kolor antracyt
Waga z opakowaniem (kg) 16,9

Zakres dostawy

  • Bęben na wąż

Wideo

Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Akcesoria
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.