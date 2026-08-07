Automatyczny bęben na wąż (stal nierdzewna), 20 m

Wykonany ze stali nierdzewnej oraz z plastiku.

Wykonany ze stali nierdzewnej oraz z plastiku.

Specyfikacja

Dane techniczne

Długość (m) 20
Temperatura (°C) maks. 150
Ciśnienie maksymalne (bar) 200
Kolor czarny
Waga z opakowaniem (kg) 13,2

Zakres dostawy

  • Bęben na wąż
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