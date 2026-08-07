Automatyczny bęben na wąż ze stali nierdzewnej, 40 m

Automatyczne bębny do węży zapewniające najwyższy poziom bezpieczeństwa i wygody do zwijania i rozwijania węży wysokociśnieniowych. Kompatybilny wąż wysokociśnieniowy, np. nr produktu 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 barów, 1x złącze do bębna do węża).

Specyfikacja

Dane techniczne

Długość (m) 40
Temperatura (°C) maks. 150
Ciśnienie maksymalne (bar) 250
Waga z opakowaniem (kg) 52

Zakres dostawy

  • Bęben na wąż
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