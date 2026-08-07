Automatyczny bęben na wąż ze stali nierdzewnej z obrotowym uchwytem, 20 m

Bęben z uchwytem obrotowym (stal szlachetna).

Automatyczny bęben do węża ze stali nierdzewnej. Z uchwytem ruchomym. Odpowiedni do węża wysokociśnieniowego o długości 20 m.

Specyfikacja

Dane techniczne

Długość (m) 20
Temperatura (°C) maks. 150
Ciśnienie maksymalne (bar) 200
Waga z opakowaniem (kg) 17,1

Zakres dostawy

  • Bęben na wąż

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