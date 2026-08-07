Bęben na wąż – zestaw montażowy do urządzeń HD benzynowych, 30 m

Bęben do węża do instalacji na urządzeniu. Do bezpiecznego przechowywania węża wysokociśnieniowego (z wężem przyłączeniowym do wyjścia urządzenia wysokociśnieniowego). Obrotowy pod ciśnieniem, ze złączem 22 x 1,5.

Bęben do węża do montażu na urządzeniu. Idealne rozwiązanie do bezpiecznego przechowywania węża wysokociśnieniowego w celu oszczędzenia miejsca. Możliwość podłączenia do myjki wysokociśnieniowej. Obraca się również pod wpływem ciśnienia. Złącze: 22 x 1,5.

Specyfikacja

Dane techniczne

Długość (m) 30
Kolor antracyt
Waga z opakowaniem (kg) 9,4

Zakres dostawy

  • Bęben na wąż
  • Wąż przyłączeniowy
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