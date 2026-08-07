Bęben do węża do montażu na urządzeniu. Idealne rozwiązanie do bezpiecznego przechowywania węża wysokociśnieniowego w celu oszczędzenia miejsca. Możliwość podłączenia do myjki wysokociśnieniowej. Obraca się również pod wpływem ciśnienia. Złącze: 22 x 1,5.