Bęben na wąż – zestaw montażowy do urządzeń HD benzynowych, 30 m
Bęben do węża do instalacji na urządzeniu. Do bezpiecznego przechowywania węża wysokociśnieniowego (z wężem przyłączeniowym do wyjścia urządzenia wysokociśnieniowego). Obrotowy pod ciśnieniem, ze złączem 22 x 1,5.
Bęben do węża do montażu na urządzeniu. Idealne rozwiązanie do bezpiecznego przechowywania węża wysokociśnieniowego w celu oszczędzenia miejsca. Możliwość podłączenia do myjki wysokociśnieniowej. Obraca się również pod wpływem ciśnienia. Złącze: 22 x 1,5.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Długość (m)
|30
|Kolor
|antracyt
|Waga z opakowaniem (kg)
|9,4
Zakres dostawy
- Bęben na wąż
- Wąż przyłączeniowy