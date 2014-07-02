Bęben na wąż – zestaw montażowy do urządzeń HD benzynowych, 30 m

Do właściwego i bezpiecznego przechowywania węży wysokociśnieniowych (wraz z wężem przyłączeniowym do wejścia urządzenia ciśnieniowego). Obracany pod ciśnieniem z przyłączem 22 x 1.5.

Długość 30 m.

Specyfikacja

Dane techniczne

Długość (m) 30
Kolor czarny
Waga z opakowaniem (kg) 7,5

Zakres dostawy

  • Bęben na wąż
  • Wąż przyłączeniowy
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