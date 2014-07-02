Bęben na wąż – zestaw montażowy do urządzeń HD benzynowych, 30 m
Do właściwego i bezpiecznego przechowywania węży wysokociśnieniowych (wraz z wężem przyłączeniowym do wejścia urządzenia ciśnieniowego). Obracany pod ciśnieniem z przyłączem 22 x 1.5.
Długość 30 m.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Długość (m)
|30
|Kolor
|czarny
|Waga z opakowaniem (kg)
|7,5
Zakres dostawy
- Bęben na wąż
- Wąż przyłączeniowy
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.