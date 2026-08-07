Bike Box

Dzięki optymalnie dopasowanym akcesoriom zestawu Bike Box ekspresowe czyszczenie roweru i sprzętu rowerowego, przed włożeniem do samochodu, przestaje być problemem.

Dzięki optymalnie dopasowanym akcesoriom w skrzynce na akcesoria rowerowe możliwe jest delikatne i dokładne czyszczenie rowerów i sprzętu rowerowego. Uniwersalną szczotkę z miękkim włosiem można podłączyć do pistoletu spustowego i użyć do usunięcia uporczywego brudu. Przy pomocy detergentu można usuwać typowy brud zwykle spotykany na rowerach, chroniąc przy tym jego delikatne elementy. Natomiast za pomocą wysokiej jakości ściereczki fizelinowej z mikrofibry wyczyszczone przedmioty można wysuszyć przed ich przechowywaniem. Dostarczona skrzynka służy do przechowywania akcesoriów i można ją podłączyć u dołu myjki ciśnieniowej.

Cechy i zalety
Skrzynka z akcesoriami
  • Można podłączyć u dołu, aby wszystko było bezpiecznie przechowywane.
Szczotka uniwersalna
  • Usuwa nawet oporny brud.
Środek czyszczący do rowerów
  • Łatwe czyszczenie rowerów i akcesoriów rowerowych.
Wysokiej jakości mikrofibra
  • Wycieranie do sucha po umyciu
Specyfikacja

Dane techniczne

Włókna 80% poliester, 20% poliamid
Kolor czarny
Waga (kg) 1,2
Waga z opakowaniem (kg) 1,3
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 229 x 221 x 108

Zakres dostawy

  • Skrzynka na akcesoria
  • Szczotka uniwersalna
  • Ściereczka z mikrofibry
  • Zestaw do czyszczenia roweru

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Zastosowania
  • Rowery
  • Buty
  • Wózki spacerowe