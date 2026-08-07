Dzięki optymalnie dopasowanym akcesoriom w skrzynce na akcesoria rowerowe możliwe jest delikatne i dokładne czyszczenie rowerów i sprzętu rowerowego. Uniwersalną szczotkę z miękkim włosiem można podłączyć do pistoletu spustowego i użyć do usunięcia uporczywego brudu. Przy pomocy detergentu można usuwać typowy brud zwykle spotykany na rowerach, chroniąc przy tym jego delikatne elementy. Natomiast za pomocą wysokiej jakości ściereczki fizelinowej z mikrofibry wyczyszczone przedmioty można wysuszyć przed ich przechowywaniem. Dostarczona skrzynka służy do przechowywania akcesoriów i można ją podłączyć u dołu myjki ciśnieniowej.