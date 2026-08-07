Bike Box
Dzięki optymalnie dopasowanym akcesoriom zestawu Bike Box ekspresowe czyszczenie roweru i sprzętu rowerowego, przed włożeniem do samochodu, przestaje być problemem.
Dzięki optymalnie dopasowanym akcesoriom w skrzynce na akcesoria rowerowe możliwe jest delikatne i dokładne czyszczenie rowerów i sprzętu rowerowego. Uniwersalną szczotkę z miękkim włosiem można podłączyć do pistoletu spustowego i użyć do usunięcia uporczywego brudu. Przy pomocy detergentu można usuwać typowy brud zwykle spotykany na rowerach, chroniąc przy tym jego delikatne elementy. Natomiast za pomocą wysokiej jakości ściereczki fizelinowej z mikrofibry wyczyszczone przedmioty można wysuszyć przed ich przechowywaniem. Dostarczona skrzynka służy do przechowywania akcesoriów i można ją podłączyć u dołu myjki ciśnieniowej.
Cechy i zalety
Skrzynka z akcesoriami
- Można podłączyć u dołu, aby wszystko było bezpiecznie przechowywane.
Szczotka uniwersalna
- Usuwa nawet oporny brud.
Środek czyszczący do rowerów
- Łatwe czyszczenie rowerów i akcesoriów rowerowych.
Wysokiej jakości mikrofibra
- Wycieranie do sucha po umyciu
Specyfikacja
Dane techniczne
|Włókna
|80% poliester, 20% poliamid
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|1,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|1,3
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|229 x 221 x 108
Zakres dostawy
- Skrzynka na akcesoria
- Szczotka uniwersalna
- Ściereczka z mikrofibry
- Zestaw do czyszczenia roweru
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Zastosowania
- Rowery
- Buty
- Wózki spacerowe