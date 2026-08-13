Długa dysza płaskostrumieniowa, śr. 5 mm
Długa, wytrzymała dysza płaskostrumieniowa do użytku z urządzeniami do czyszczenia suchym lodem firmy Kärcher, którą można obracać w pistolecie spustowym. Charakteryzuje się systemem szybkiej wymiany i szczególnie dobrze nadaje się do zastosowań ściernych.
Długa dysza płaskostrumieniowa Kärcher jest idealna do zastosowań ściernych podczas czyszczenia suchym lodem elementów, form wtryskowych lub zrobotyzowanych kosiarek. Z łatwością usuwa uporczywe warstwy, ale także farby, oleje i smary lub sadzę. Wykonana z aluminium i stali nierdzewnej dysza jest bardzo wytrzymała i można ją obracać w pistolecie spustowym. Inteligentny system szybkiej wymiany sprawia, że obsługa dyszy płaskostrumieniowej jest niezwykle łatwa i wygodna.
Cechy i zalety
Długi, ścierny kontur strumienia
- Bardzo skuteczne rezultaty usuwania bez wysiłku uporczywych osadów.
System szybkiej wymiany środka czyszczącego
- Niezwykle łatwa obsługa i różne ustawienia.
Solidna i trwała konstrukcja.
- Wysokiej jakości konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej i aluminium.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Waga (kg)
|0,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|252 x 40 x 22
Zastosowania
- Idealnie nadaje się do czyszczenia w środowiskach przemysłowych, na przykład w zakładach produkcyjnych
- Czyszczenie form odlewniczych.
- Do czyszczenia urządzeń, elementów silnika, form wtryskowych oraz układów chłodniczych
- Do usuwania farby z elementów urządzeń
- Do czyszczenia narzędzi ogrodowych i autonomicznych kosiarek