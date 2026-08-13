Długa dysza płaskostrumieniowa, śr. 5 mm

Długa, wytrzymała dysza płaskostrumieniowa do użytku z urządzeniami do czyszczenia suchym lodem firmy Kärcher, którą można obracać w pistolecie spustowym. Charakteryzuje się systemem szybkiej wymiany i szczególnie dobrze nadaje się do zastosowań ściernych.

Długa dysza płaskostrumieniowa Kärcher jest idealna do zastosowań ściernych podczas czyszczenia suchym lodem elementów, form wtryskowych lub zrobotyzowanych kosiarek. Z łatwością usuwa uporczywe warstwy, ale także farby, oleje i smary lub sadzę. Wykonana z aluminium i stali nierdzewnej dysza jest bardzo wytrzymała i można ją obracać w pistolecie spustowym. Inteligentny system szybkiej wymiany sprawia, że obsługa dyszy płaskostrumieniowej jest niezwykle łatwa i wygodna.

Cechy i zalety
Długi, ścierny kontur strumienia
  • Bardzo skuteczne rezultaty usuwania bez wysiłku uporczywych osadów.
System szybkiej wymiany środka czyszczącego
  • Niezwykle łatwa obsługa i różne ustawienia.
Solidna i trwała konstrukcja.
  • Wysokiej jakości konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej i aluminium.
Specyfikacja

Dane techniczne

Waga (kg) 0,2
Waga z opakowaniem (kg) 0,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 252 x 40 x 22
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
  • Idealnie nadaje się do czyszczenia w środowiskach przemysłowych, na przykład w zakładach produkcyjnych
  • Czyszczenie form odlewniczych.
  • Do czyszczenia urządzeń, elementów silnika, form wtryskowych oraz układów chłodniczych
  • Do usuwania farby z elementów urządzeń
  • Do czyszczenia narzędzi ogrodowych i autonomicznych kosiarek