Długa dysza płaskostrumieniowa Kärcher jest idealna do zastosowań ściernych podczas czyszczenia suchym lodem elementów, form wtryskowych lub zrobotyzowanych kosiarek. Z łatwością usuwa uporczywe warstwy, ale także farby, oleje i smary lub sadzę. Wykonana z aluminium i stali nierdzewnej dysza jest bardzo wytrzymała i można ją obracać w pistolecie spustowym. Inteligentny system szybkiej wymiany sprawia, że obsługa dyszy płaskostrumieniowej jest niezwykle łatwa i wygodna.