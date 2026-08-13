Długa dysza strumienia punktowego, śr. 4 mm

Długa dysza strumienia punktowego dla systemów czyszczenia suchym lodem firmy Kärcher. Do zastosowań ściernych: usuwa usuwanie uporczywych warstw zanieczyszczeń, farby, oleju lub sadzy. Z systemem szybkiej wymiany.

Długa dysza strumienia punktowego może być używana do skutecznego czyszczenia elementów, form wtryskowych lub zrobotyzowanych kosiarek za pomocą systemów czyszczenia suchym lodem. Wykonana z wytrzymałej stali nierdzewnej i aluminium, idealnie nadaje się do zastosowań ściernych i precyzyjnych oraz pozwala na usuwanie bez wysiłku nawet najbardziej uporczywych zanieczyszczeń i osadów spowodowanych przez oleje, smary, lubrykanty i sadzę. Dzięki zintegrowanemu systemowi szybkiej wymiany dyszę można obsługiwać szybko i wygodnie.

Cechy i zalety
Długi, ścierny kontur strumienia
  • Bardzo skuteczne rezultaty usuwania bez wysiłku uporczywych osadów.
  • Niskie zużycie sprężonego powietrza i CO2.
System szybkiej wymiany środka czyszczącego
  • Niezwykle łatwa obsługa i różne ustawienia.
Solidna i trwała konstrukcja.
  • Wysokiej jakości konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej i aluminium.
Specyfikacja

Dane techniczne

Waga (kg) 0,2
Waga z opakowaniem (kg) 0,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 237 x 22 x 22
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
  • Czyszczenie form odlewniczych.
  • Do czyszczenia urządzeń, elementów silnika, form wtryskowych oraz układów chłodniczych
  • Do usuwania farby z elementów urządzeń
  • Do czyszczenia narzędzi ogrodowych i autonomicznych kosiarek