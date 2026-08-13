Długa dysza strumienia punktowego, śr. 4 mm
Długa dysza strumienia punktowego dla systemów czyszczenia suchym lodem firmy Kärcher. Do zastosowań ściernych: usuwa usuwanie uporczywych warstw zanieczyszczeń, farby, oleju lub sadzy. Z systemem szybkiej wymiany.
Długa dysza strumienia punktowego może być używana do skutecznego czyszczenia elementów, form wtryskowych lub zrobotyzowanych kosiarek za pomocą systemów czyszczenia suchym lodem. Wykonana z wytrzymałej stali nierdzewnej i aluminium, idealnie nadaje się do zastosowań ściernych i precyzyjnych oraz pozwala na usuwanie bez wysiłku nawet najbardziej uporczywych zanieczyszczeń i osadów spowodowanych przez oleje, smary, lubrykanty i sadzę. Dzięki zintegrowanemu systemowi szybkiej wymiany dyszę można obsługiwać szybko i wygodnie.
Cechy i zalety
Długi, ścierny kontur strumienia
- Bardzo skuteczne rezultaty usuwania bez wysiłku uporczywych osadów.
- Niskie zużycie sprężonego powietrza i CO2.
System szybkiej wymiany środka czyszczącego
- Niezwykle łatwa obsługa i różne ustawienia.
Solidna i trwała konstrukcja.
- Wysokiej jakości konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej i aluminium.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Waga (kg)
|0,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|237 x 22 x 22
Zastosowania
- Czyszczenie form odlewniczych.
- Do czyszczenia urządzeń, elementów silnika, form wtryskowych oraz układów chłodniczych
- Do usuwania farby z elementów urządzeń
- Do czyszczenia narzędzi ogrodowych i autonomicznych kosiarek