Długa dysza strumienia punktowego może być używana do skutecznego czyszczenia elementów, form wtryskowych lub zrobotyzowanych kosiarek za pomocą systemów czyszczenia suchym lodem. Wykonana z wytrzymałej stali nierdzewnej i aluminium, idealnie nadaje się do zastosowań ściernych i precyzyjnych oraz pozwala na usuwanie bez wysiłku nawet najbardziej uporczywych zanieczyszczeń i osadów spowodowanych przez oleje, smary, lubrykanty i sadzę. Dzięki zintegrowanemu systemowi szybkiej wymiany dyszę można obsługiwać szybko i wygodnie.