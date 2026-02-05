Długa ssawka do odkurzaczy WD
Praktyczna przedłużka rury ssącej zapewniająca większy zasięg pracy. Przedłużenie rury ssącej jest szczególnie zalecane do czyszczenia trudno dostępnych miejsc np. wysokich sufitów.
Praktyczna przedłużka rury ssącej zapewniająca większy zasięg pracy. Przedłużenie rury ssącej jest szczególnie zalecane do czyszczenia trudno dostępnych miejsc np. wysokich sufitów. Rura ssąca ma 0,5 m długości i 35 mm średnicy wewnętrznej.
Cechy i zalety
Do trudno dostępnych miejsc, np. wysokie sufity, świetliki dachowe, itp.
Doskonale nadaje się do wszystkich odkurzaczy uniwersalnych Kärcher WD.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Średnica znamionowa (mm)
|35
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,3
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|480 x 40 x 40
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
- KWD 2 S V-15/4/18
- KWD 3 V-17/4/20/F
- KWD 5 S V-25/5/22
- KWD 6 P S V-25/6/22
- WD 1 Compact Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- WD 1 Compact Battery Set
- WD 2 Plus S V-15/4/18/C
- WD 2 Plus V-12/4/18
- WD 2 Plus V-12/6/18/C Home
- WD 2-18 (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- WD 2-18 V Battery Set V-12/18
- WD 3 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- WD 3 Battery Premium (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- WD 3 Battery Premium Set
- WD 3 Battery Set
- WD 3 P V-19/4/20
- WD 3 S V-15/4/20
- WD 3 S V-17/6/20 Car
- WD 3 V-15/4/20 Car
- WD 3 V-17/4/20
- WD 3 V-17/4/35 + Nozzles
- WD 3 V-17/6/20 Car
- WD 3 V-19/6/20
- WD 3 V-19/6/20 Home
- WD 3-18 (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- WD 3-18 Battery Set V-17/20
- WD 3-18 S (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- WD 4 S Go!Further
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 V-20/5/22
- WD 4-18 Dual (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- WD 4-18 Dual Battery
- WD 4-18 S Dual (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- WD 4-18 S Dual Battery Set
- WD 5 Control 25/5/22
- WD 5 P S V-25/5/22
- WD 5 P V-25/5/22
- WD 5 S V-25/5/22
- WD 5 V-25/5/22
- WD 6 P S V-30/6/22/T
- WD 6 P S V-30/8/35/T
- WD 7 Control P S 30/6/35/T
Urządzenia archiwalne
- A 1000
- A 2003
- A 2004
- A 2024 pt
- A 2054 Me
- A 2101
- A 2201
- A 2204
- A 2206x
- A 2236x pt
- A 2251 Me F1
- A 2254 Me
- A 2534 pt
- A 2554 Me
- A 2604
- A 2654 Me
- A 2656x plus Heavy Duty
- A 2701
- A 2731 pt
- A 2801 plus
- KWD 1 V-12/2/18
- KWD 1 W V-12/2/18
- KWD 1 W V-12/4/18
- KWD 2 S V-15/4/18/C
- KWD 2 V-12/4/18
- KWD 2 V-19/4/18
- KWD 3 S V-15/4/20 Anniversary Line
- KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition
- KWD 3 S V-17/4/20/F
- KWD 3 V-15/4/20
- KWD 3 V-17/4/20
- KWD 3 V-17/4/20 Suc. Brush Kit
- KWD 5 V-25/5/22
- KWD 6 P V-25/6/22
- WD 2
- WD 2 Home
- WD 2 Plus S V-15/4/18
- WD 2 Plus V-12/4/18/C
- WD 2 Plus V-12/6/18/C
- WD 2 Plus V-15/4/18
- WD 2 Plus V-15/4/18/C
- WD 2 Plus V-15/6/18/C
- WD 2.200
- WD 2.500 M
- WD 3
- WD 3 Car
- WD 3 P
- WD 3 P S V-17/4/20
- WD 3 P V-17/4/20
- WD 3 P Workshop
- WD 3 Premium
- WD 3 Premium Car Kit
- WD 3 Premium Home
- WD 3 S V-15/6/20 Home
- WD 3 S V-17/4/20
- WD 3 S V-17/4/20 + 4 FB
- WD 3 S V-19/4/20
- WD 3 S V-19/4/20 Suc. Br. Kit
- WD 3 S V-19/6/20 Car
- WD 3 V-15/4/20
- WD 3 V-17/4/20
- WD 3 V-19/4/20
- WD 3 – zestaw do czyszczenia kominka
- WD 3-18 S Battery Set V-17/20
- WD 3.200
- WD 3.200 AF *EU-II
- WD 3.300 M
- WD 3.500 P
- WD 3.800 M eco!ogic
- WD 4 Car Kit
- WD 4 P S V-20/5/22
- WD 4 P V-20/5/22
- WD 4 P V-20/5/22 + Nozzle
- WD 4 Premium
- WD 4 S V-20/4/35
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 S V-20/6/22 Car
- WD 4 V-20/4/35
- WD 4 V-20/5/22
- WD 4 V-20/6/22 Car
- WD 4.200
- WD 4.250 Car Cleaning *EU-II
- WD 5
- WD 5 P Premium
- WD 5 Premium
- WD 5 Premium Renovation Kit
- WD 5 Renovation
- WD 5 S V-30/5/22
- WD 5.300
- WD 5.300 M
- WD 5.400
- WD 5.470 *EU-II
- WD 5.600
- WD 5.800 eco!ogic
- WD 6 P Premium
- WD 6 P S V-30/8/35/T Car
- WD 7.000
- WD 7.300
- WD 7.700 P
- WD 7.800 eco!ogic
Zastosowania
- Wysokie sufity
- Studnie świetlne