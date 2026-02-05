Długa ssawka do odkurzaczy WD

Praktyczna przedłużka rury ssącej zapewniająca większy zasięg pracy. Przedłużenie rury ssącej jest szczególnie zalecane do czyszczenia trudno dostępnych miejsc np. wysokich sufitów. Rura ssąca ma 0,5 m długości i 35 mm średnicy wewnętrznej.

Cechy i zalety
Do trudno dostępnych miejsc, np. wysokie sufity, świetliki dachowe, itp.
Doskonale nadaje się do wszystkich odkurzaczy uniwersalnych Kärcher WD.
Specyfikacja

Dane techniczne

Średnica znamionowa (mm) 35
Kolor czarny
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,3
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 480 x 40 x 40
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Wysokie sufity
  • Studnie świetlne