Dodatkowy uchwyt do lanc spryskujących EASY!Lock

Wygodny w każdej sytuacji — dodatkowy uchwyt łatwo przymocowuje się do lancy spryskującej nowej generacji EASY!Lock, ułatwiając pracę poprzez umożliwienie dostosowania pozycji ciała do danego zadania. Regularna zmiana pozycji ciała zmniejsza obciążenie, dzięki czemu można bardziej zrelaksować się podczas pracy. Dzięki obrotowej lancy spryskującej 360° dodatkowy uchwyt można w pełni obracać podczas pracy, co daje dodatkową elastyczność.

Specyfikacja

Dane techniczne

Waga (kg) 0,2
Waga z opakowaniem (kg) 0,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 100 / 60 / 250

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