Dodatkowy uchwyt do lanc spryskujących EASY!Lock
Wygodny w każdej sytuacji — dodatkowy uchwyt łatwo przymocowuje się do lancy spryskującej nowej generacji EASY!Lock, ułatwiając pracę poprzez umożliwienie dostosowania pozycji ciała do danego zadania. Regularna zmiana pozycji ciała zmniejsza obciążenie, dzięki czemu można bardziej zrelaksować się podczas pracy. Dzięki obrotowej lancy spryskującej 360° dodatkowy uchwyt można w pełni obracać podczas pracy, co daje dodatkową elastyczność.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Waga (kg)
|0,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|100 / 60 / 250
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Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
- HD 10/15-4 Cage Food
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- HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/13 EX Plus Classic
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- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 C Plus + FR Classic
- HD 5/15 C Power Control
- HD 5/15 CX
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- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 C Plus + FR
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 Cage
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M CageEB Anniversary Edition
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- HD 6/15 M Plus
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- HD 7/16 MX Plus+FR Anniversary Edition
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- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M Portable
- HD 7/17 M ST
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M Plus
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- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus Farmer
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 ST
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- HD 8/18-4 ST H Steel
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
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- HD 9/20-4 S Plus
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- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
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- HDS 10/21-4 M
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- HDS 13/20-4 SXA
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- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 U Plus
- HDS 5/15 UX
- HDS 5/15 UX Plus
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/14-4 CX
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/12-4 M
- HDS 7/12-4 MX
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 7/16 CXA
- HDS 8/17 C
- HDS 8/17 CX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CXA
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- HDS 9/17-4 C
- HDS 9/17-4 C Classic
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- HDS 9/18-4 M
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- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
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- ProHD 800 Plus
Urządzenia archiwalne
- HD 7/16-4 MX
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- HD 7/17 MX Plus
- HD 7/20 G Classic
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- HD 9/20-4 M
- HD 9/20-4 M Plus
- HD 9/20-4 MX Plus
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 M Classic
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 11/18-4 S Basic
- HDS 12/18-4 SX
- HDS 13/20-4 S *EU-II
- HDS 13/20-4 SX
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