Filtr wody z siatką o drobnych oczkach 100 µm, odpowiedni do temperatur maks. 60°C. Chroni myjkę wysokociśnieniową przed cząstkami zanieczyszczeń zawartymi w wodzie. Możliwość podłączenia do myjki wysokociśnieniowej. Prędkość przepływu wody do 1200 l/h. Złącze 1".