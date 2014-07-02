Dokładny filtr wody z adapterem

Montaż na wejściu urządzenia, 125 μm, z adapterem R 3/4" / 1".

Filtr wody z siatką o drobnych oczkach 125 µm, odpowiedni do temperatur maks. 50°C. Chroni myjkę wysokociśnieniową przed cząstkami zanieczyszczeń zawartymi w wodzie. Możliwość podłączenia do myjki wysokociśnieniowej. Prędkość przepływu wody do 1200 l/h. Złącze 3/4", z adapterem 1".

Specyfikacja

Dane techniczne

Przyłącze wody (cale) 3/4″ / 1″
Waga z opakowaniem (kg) 0,3
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