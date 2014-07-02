Filtr wody z siatką o drobnych oczkach 125 µm, odpowiedni do temperatur maks. 50°C. Chroni myjkę wysokociśnieniową przed cząstkami zanieczyszczeń zawartymi w wodzie. Możliwość podłączenia do myjki wysokociśnieniowej. Prędkość przepływu wody do 1200 l/h. Złącze 3/4", z adapterem 1".