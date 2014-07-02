Dysza do czyszczenia rur, rozmiar 50, Ø 30 mm

Z gwintem wewnętrznym R 1/8", do czyszczenia zatkanych odpływów i rur, strumienie 3 x 30° pochylone do tyłu, średnica 30 mm.

Różnorodność dysz i węży umożliwia stosowanie urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher do czyszczenia trudnodostępnych powierzchni, takich jak rury.

Cechy i zalety
Trzy przechylone do tyłu strumienie zapewniają optymalny odrzut
  • Dysza i wąż do czyszczenia rur poruszają się automatycznie wewnątrz rury.
Połączenie: 1/8"
  • Kompatybilna z wężami do czyszczenia rur.
Średnica zewnętrzna: 30 mm
  • Odpowiednia do rur o średnicy wewnętrznej od 40 mm.
Specyfikacja

Dane techniczne

Średnica (mm) 30
Rozmiar dyszy ( ) 50
Gwint R 1/8"
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
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