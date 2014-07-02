Dysza do czyszczenia rur, rozmiar 55, Ø 16 mm

Z gwintem wewnętrznym R 1/8" do czyszczenia zatkanych odpływów i rur, strumienie 3 x 30° pochylone do tyłu, średnica 16 mm.

Różnorodność dysz i węży umożliwia stosowanie urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher do czyszczenia trudnodostępnych powierzchni, takich jak rury.

Specyfikacja

Dane techniczne

Średnica (mm) 16
Rozmiar dyszy ( ) 55
Gwint R 1/8"
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